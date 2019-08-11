Son Dakika Haberleri: ERZURUM 15 YAŞINDAKİ MEHMET'İ AYAKKASINA GİREN AKREP SOKTU
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ERZURUM 15 YAŞINDAKİ MEHMET'İ AYAKKASINA GİREN AKREP SOKTU

1 saat önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde ayakkabısına giren akrebin soktuğu Mehmet Emin Onat (15), hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde ayakkabısına giren akrebin soktuğu Mehmet Emin Onat (15), hastaneye kaldırıldı.
Oltu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Mehterdere Sokak'ta oturan Mehmet Emin Onat, babası ile birlikte kurbanlarını kesmek için evden çıktı. Onat, kapı önündeki ayakkabısını giydiği sırada şiddetli acı hissetti. Hemen çıkardığı ayakkabasının içinde akrep olduğunu gören Onat, babası Çetin Onat tarafından Oltu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Akrebin sağ ayağının serçe parmağından soktuğu belirlenen Onat, ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Mehmet Emin Onat, Babam ile birlikte kurban kesmek için evdek çıktık. Ayakkabılarım evin önündeydi. Ayakkabıyı giyer giymez büyük acı yaşadım. Çıkardığım an akrebi gördük diye konuştu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:51 Kaynak: DHA
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