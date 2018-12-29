Erzurum 17'de Poşetle Kaydı, Tulumla Horon Teptiler

Erzurum
'da gençler, hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü gecede poşetlerle kayarak çocukluklarına döndü. Soğuk havada üşüyen öğrenciler tulumla horon teperek ısınmaya çalıştı.
Erzurum'da gençlerden oluşan Anadolu Mayası Topluluğu, kar yağışığını eğlenceye çevirdi. 'Sen de poşetini al gel, çocukluğumuza dönelim' sloganıyla Palandöken
İlçesi Telsizler semtinde buluşan topluluk üyesi gençler, buz gibi havada eğlendi. Tulumun çaldığı Karadeniz
türküleri eşliğinde önce horon tepen gençler, ardından poşetleriyle kendilerini yokuş aşağı bıraktı. Bazı gençler poşet kayağını cep telefonlarıyla sosyal medyada canlı yayınlamaya çalıştı. Bazı gençler kızakla, bazıları da kendilerine göre yaptıkları snowboardla kaymayı denedi. Zaman zaman küçük kazaların yaşandığı poşetle kayak eğlencesine katılan Atatürk Üniversitesi
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Sümeyye Kardaş, Ben Adanalı'yım. Bizim oralarda bu kadar kar olmaz. Erzurum'da bu tür eğlenceleri görünce kaçırmıyoruz dedi.
Sosyal medyadan yaptığı çağrıyla gençleri poşetle kayakta buluşturan Anadolu Mayası Başkanı Elemcan Pehlivan, Çocukluğumuzu yeniden yaşamak için böyle bir etkinliği düzenledik. Gençler, poşetleriyle kayarak hem çocukluklarını yaşadı hem de eğlendi diye konuştu.
Uzun bir süre poşetleriyle kendilerini yokuş aşağı bırakan gençler, tulumun çaldığı Karadeniz türküleriyle horon teperek ısınmaya çalıştı.