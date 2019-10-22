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Son Dakika Güncel Erzurum 1890 metrede renk şöleni

Erzurum 1890 metrede renk şöleni

1 saat önce

1890 metrede renk şöleniErzurum'un Aziziye İlçesinde 1890 metre rakımdaki 11 kilometrekare göl alanına sahip Kuzgun Barajı ve çevresi sonbaharda ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.

1890 metrede renk şöleni

Erzurum'un Aziziye İlçesinde 1890 metre rakımdaki 11 kilometrekare göl alanına sahip Kuzgun Barajı ve çevresi sonbaharda ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor. Bir taraftan yaprak döken ağaçlar, bir tarafta yeşilliğini koruyan çamla kaplı arazideki renk cümbüşü fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Merkez Aziziye İlçesi'ndeki Sırlı Deresi üzerine yaptırılan ve 1996 yılında hizmete giren Kuzgun Barajı elektrik üretimiyle ekonomiye katkı sağlarken binlerce dönüm arazide de sulu tarım imkanı sağladı. Erzurum'da inşa edilen ilk barajlardan biri olan Kuzgun Barajı, ekonomiye katkısıyla beraber doğal gözellikleriyle de dikkat çekiyor. Çevresi çeşitli ağaçlarla kaplı olan 1890 metre rakımdaki baraj gölünde ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış aylarında ayrı güzellikler yaşanıyor. İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin her tonunun görmenin mümkün olduğu bölgede sonbaharda ise renga renk bir doğayla karşılaşmak mümkün. Sarı, turuncu ve kırmızının tonlarını sergileyen ağaçlarla kaplanan alan manzara fotoğrafçılarının akınına uğrıyor. Fotoğrafçılar, renk cümbüşünün en güzel anlarını objektiflerine yansıtırken, bazı vatandaşlar ise 11 kilometrekare alanı bulunan gölde balık avlamaya çalışıyor. Vatandaşlar, bölgedeki doğal güzelliklerin hayranlık verici olduğunu belirten dinlenmek ve balık avlamak iin Kuzgun Baraj gölünü tercih ettiklerini söyledi.

Erzurum 1890 metrede renk şöleni

Aziziye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:28 Kaynak: DHA
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