Erzurum 2 Gündür Bekletilen Tır ve Kamyon Şoförleri İsyan Etti

Erzurum'dan Bingöl istikametine giden TIR ve kamyonlar kar yağışı ve tipi nedeniyle Çat kavşağındaki bir benzin istasyonunda bekletiliyor.

Erzurum'dan Bingöl istikametine giden TIR ve kamyonlar kar yağışı ve tipi nedeniyle Çat kavşağındaki bir benzin istasyonunda bekletiliyor. Karayolları 12'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan TIR ve kamyonlara izin vermiyor. Bir benzin istasyonunda sığınan şoförler yolun açılmasını bekliyor. Çalışmaların biran evvel bitirilip yolun açılması için dua ettiklerini söyleyen sürücülerden Burhan Subaşı,iki gündür yolun açılması için beklediklerini ifade etti. Şehirlerararası otobüs ve taksilere yol verilirken kendilerinin bekletilmesine anlam veremediklerini söyleyen öyleyen Burhan Subaşı,Sürekli Balkan ve Avrupa ülkelerine yük götürüp, getiriyoruz. Avrupa'da tipi olan bölgeler genelde toprak ile maliyeti çok düşük olan bent yapılıp üzeri ağaçlandırılır ve dolayısı ile kar, tipi olduğu zaman hem karayollarının masrafı düşer hem de otabanı açmak daha basit olur. Şu dağlar ağaçlandırılıp, çeşitli bentler yapılsa daha faydalı olmaz mı Karayolları tuzluyor, tuzladığında asfalt ve doğaya zaar veriyor. Doğa dostu materyallerar kullanılmalı. Bir aydır evimden çıkmışım ama 21'inci yüzyılın teknolojisi olmasına rağmen hala mahsur kalıyoruz dedi. Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de kapalı köy yollarıın açılması için bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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