Erzurum, 2024 Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları'na aday oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Erzurum, 2024 Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları'na aday oldu - Son Dakika Spor

Erzurum, 2024 Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları'na aday oldu

6 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş 2024 Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları'na aday olduklarını açıkladı.

Erzurum, 2024 Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları'na aday oldu, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş 2024 Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları'na aday olduklarını açıkladı. Vali Memiş, olimpiyat yarışında en güçlü rakiplerinin Güney Kore olduğunu belirterek, "Ama biz onlardan da güçlüyüz" dedi.


Boks Federasyonu tarafından 23-27 Aralık tarihleri arasında Erzurum'da yapılacak Büyük Erkekler - Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Büyükşehir belediyesine ait sosyal tesislerde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, şampiyonaya 350 sporcunun katılacağı bilgisini verdi.


Toplantıya; Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Spor A.Ş Geneş Müdürü Ahmet Dal, Boks Milli Takım Antrenörleri Nazım Dalkıran, İsa Daşta, Basın Daire Başkanı Selahattin Turan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesengil, milli sporculardan ise Serhat Güler, Hakan Doğan ve Buse Naz Çakıroğlu katıldı.


Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Türkiye'yi, Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonlarında başarıyla temsil eden sporcuların karşılaşacağı boks şampiyonasında dereceye girenler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için mücadele edecek. Daha önce yapılan şampiyonlarda yaklaşık 700 sporcu bulunuyordu, seyir zevkini ve sporun kalitesini geliştirmek için Türkiye'yi, 3 bölgeye 27'şer şehir olarak böldük. Herkes kendi şehrini şampiyon yapacak, kilosunda birinci olanlar gruplara girerek ilk 4'e girebildikleri takdirde, Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazanacaklar. Buraya gelen sporcular kendi sıkletlerinde belli aşamalardan geçerek aralarında en iyi olan sporcular bu şampiyonada yer alacak. Erzurum'da yapılacak olan şampiyona aynı zamanda 2020 olimpiyatları için oluşturacağımız takımın çekirdeğini oluşturacak bir şampiyona" dedi.


Vali Memiş: "2024 Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları'na adayız"


Vali Memiş, kış sporlarının en önemli merkezi olan Erzurum'da işin peşine düşeceklerini söyleyerek 2024 Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları'na aday olduklarını açıkladı. En güçlü rakiplerinden biri olan Güney Kore'den çok daha güçlü bir aday olduklarını söyleyen Memiş, Erzurum'un olimpiyat şehri olacağını belirtti.


"Almanlar geldi mi hepsi geliyor"


Almanya'nın, Avrupa'nın lideri olduğunu söyleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, Avrupa milli takımlarının Erzurum'da kampa girdiklerine değindi. "Almanlar gelince bütün Avrupa takımları geliyor" sözlerini kaydeden Memiş, Almanya, İtalya, İsveç, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerden sporcuların da kamp için Erzurum'u tercih ettiğini açıkladı. - ERZURUM

Okay Memiş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:27 Kaynak: İHA
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