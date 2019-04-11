Erzurum 3 Aylık Bebeğin Karaciğeri, 6 Aylık Elif'e Nakledildi

Erzurum Atatürk Üniversitesi
Organ Nakli Merkezi'nde beyin ölümü gerçekleşen 3 aylık bebekten alınan karaciğer 6 aylık bebeğe nakledildi. Yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonrası bir hafta yoğun bakım ünetisinde tutulan minik bebeği ziyaret eden Rektör
Prof. Dr. Ömer Çomaklı
, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztür ve ekibinin başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi. Ağrı
'nın Hamur
İlçesi'nde yaşayan Kıymet- Ahmet Orhan
çiftinin 8 çocuğundan en küçüğü olan Elif'te doğumdan sonra sarılık baş gösterince Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'ne sevkedildi. Doç. Dr. Ali İşlek, doğuştan safra kanalı olmayan bebeğe karaciğer nakli yapılmasına karar verdi. Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk
'le de görüştükten sonra minik bebek karaciğer nakli sırasına yazdırıldı. Tedavi altında tutulan Elif bebeğe beklenen karaciğer yaklaşık 15 gün sonra Samsun
'dan bulundu. Henüz 3 aylıkken beyin ölümü gerçekleşen bebeğin ailesinin karaciğeri bağışlaması üzerine Samsun'dan alınan organ kısa sürede Erzurum'a getirilerek Elif'e nakledildi. Prof. Dr. Gürkan Öztürk ve ekibi tarafından yapılan 4 saatlik başarılı bir operasyonla karaciğer nakli gerçekleşen Elif, bir hafta süreyle yoğun bakım ünitesinde tutuldu. Yaşam fonksiyonları her geçen gün iyileşen Elif bebek, servisteki odasına alındı.
REKTÖR ÇOMAKLI ELİF BEBEĞİ ZİYARET ETTİ
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bebekten bebeğe karaciğer nakli yapan ekibi ve sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Elif bebeği ziyaret etti. Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk'le birlikte Elif bebeğin tutulduğu odaya giden Çomaklı, anne Kıymet Orhan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Öztürk'ten bilgi alan Çomaklı, başarılı bir operasyonun gerçekleştirildiğini söyledi. Çevresindeki 15 ile sağlık hizmeti veren Araştırma Hastanesi'nde önemli bir naklin yapıldığını belirten Rektör Çomaklı, Hastanemizde böyle bir çocuğa can vermek, organ nakliyle hayata kuvaşmasını sağlamak çok güzel. Arkadaşları tebrik ediyorum. Biz organ naklini önemsiyoruz. Arkadaşlarımız da her geçen gün sayı ve kaliteyi artırarak organ naklinde yoğun gayret sarfediyorlar dedi.
Karaciğer nakline karar verilen Elif'e gereken organın Samsun'dan bulunduğunu belirten Prof. Dr. Gürkan Özktürk, Elif bebek organ nakli sırasındaydı. Bu tür durumlarda biz ya anne baba ya da yakınlarından karaciğerin bir kısmını alarak naklediyorduk. Ancak Samsun'da 3 aylık bebeğin beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailesinin bağışta bulunması üzerine karaciğerini Elif'e naklettik. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatın ardından bebeği bir hafta süreyle yoğun bakımda kontrol altında tuttuk. Çocuk doktoru arkadaşlarımız başarılı bir iş yaptılar. Bebeği taburcu olacak hale getirdik diye konuştu.
Elif bebeğin hastaneye geldiğinde yaptıkları kontrol sonrası karaciğer nakli kararı aldıklarını belirten Doç. Dr. Ali İşlek, başarılı bir cerrahi operasyon ve ardından çocuk yoğun bakım ekibinin başarılı bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade etti. Yaşamsal fonksiyonları normal sınırda tutulan bebeğin servise alındığını kaydeden İşlek, taburcu olacak hale geldiğini vurguladı.
Elif bebeğinin başından ayrılmayan anne Kıymet Orhan, Öztürk ve ekibine teşekkür etti.