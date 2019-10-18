Erzurum 3 bin yıllık urartu yazıtına murç çaktılar

Erzurum'un Horasan İlçesine bağlı Yazılıtaş Mahallesi'ndeki 3 bin yıllık Urartu yazıtına kayaların parçalanmasına kullanılan murç çaktılar. Tarihi yazıtın üstündeki murcun ya yukarı çıkmak amacıyla da yada dinamitle patlatmak amacıyla çakılmış olabileceğini belirten Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, yetkilileri bir an evvel önlem almaları konusunda uyardı.

Anadolu Türk tarihi üzerine araştırmalar yapan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Alpaslan Ceylan, Horasan İlçesine bağlı Yazılıtaş Mahallesi'ndeki Urartu Kralı Menua'ya ait yazıtın son halini görmeye gitti. Düz bir kaya üzerine yazılmış yazıta kaya ve beton parçalamada kullanılan murç çakıldığını gören Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, konuyla ilgili olarak yetkilileri uyardı. Köylülerden de tarihe sahip çıkmalarını isteyen Ceylan, altın aramak için tarihi yok etmek isteyenlere izin verilmemesini istedi.

Yazılıtaş Mahalesindeki yazıtın yaklaşık 3 bin yıl önce Urartu Kralı Menua tarafından yazıldığını ifade eden Ceylan, Anadolu tarihinin en önemli belgelerinden olan yazıtta, Kral Menua'nın Diauehi ülkesine sefere çıktığı, ülkenin kralı Utupusini'yi yendiğini ve kralın ayaklarına kapanarak merhamet dilediğini, altın ve gümüş karşılığında canını bağışladığı yazıyor. Son bölümünde ise yazıtı tahrip eden, değiştiren hakkında da 'üzerilerine gün ışığı doğmasın diye' bela okuyor. Bunu yapanlar Urartu kralının lanetini de üzerlerine çekiyor. Bu yazıta çakılan murçun iki anlamı olabilir. Birincisi yazıt yüksekte olduğu için murç çakılarak merdiven gibi kullanılmış. İkincisi ve en büyük tehlikeli olanı ise murçlarla açılacak deliklere konulacak dinamitlerle yazıtı patlatarak arkasında olduğuna inandıkları defineye ulaşmak. Bu yöntemi bur kaç yerde gördük. Daha önce de Urartular dönemine ait bir kaya mezarının dinamitle patladıldığını biliyoruz dedi.