Erzurum 3. sayfa haberi... İspir'de korkutan yangın: Yüzlerce dönüm arazi kül oldu

İspir'de korkutan yangın: Yüzlerce dönüm arazi kül oldu

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Çayırözü mahallesi makilik alanda çıkan korku dolu dakikalar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre Çayırözü mahallesi Ovit yaylası sınırda bilinmeyen nedenden kaynaklanan yangın rüzgarın etkisiyle büyük bir alana yayıldı. Yangına İspir İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge müdürlüğü ekipleri Jandarma ekipleri müdahale etti. Vatandaşlarında söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın uzun süre kontrol altına alınamadı. Arazinin dağlık olması ve rüzgarın etkili olması yangının büyümesine neden oldu. Yüzlerce dönüm arazi küle dönerken Jandarma yangınla ilgili olarak inceleme başlattı.

Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.