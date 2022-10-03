Erzurum 3. sayfa haberleri | Horasan'da boş arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Erzurum 3. sayfa haberleri | Horasan'da boş arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü

03.10.2022 12:41
Erzurum 3. sayfa haberleri | Horasan'da boş arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Gelen Erzurum haberlerine göre Erzurum'un Horasan ilçesindeki boş arazide çıkan yangın, fazla büyümeden söndürüldü.

Erzurum'un Horasan ilçesindeki boş arazide çıkan yangın, fazla büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Horasan merkeze bağlı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan boş arazideki ağaç ve otlardan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yükselen dumanların daha fazla büyümemesi ve çevrede bulunan yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma başlattı ve yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Su ile soğutma söndürme çalışması yapan ekipler, gerekli güvenliği sağladıktan sonra yangın mahallinden ayrıldı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, 112 Acil Çağrı, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum 3. sayfa haberleri | Horasan'da boş arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum 3. sayfa haberleri | Horasan'da boş arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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