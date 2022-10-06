Erzurum 3. sayfa haberleri | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinde güvenlik toplantısı - Son Dakika
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Erzurum 3. sayfa haberleri | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinde güvenlik toplantısı

06.10.2022 13:16
Erzurum 3. sayfa haberleri | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinde güvenlik toplantısı

Erzurum haber: Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinde güvenlik toplantısı yapıldı.

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinde güvenlik toplantısı yapıldı.

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ndeki Yükseköğretim Güvenlik Kurulu Koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda öğrencilerin sorun ve ihtiyaçları ele alındı.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Piyade Binbaşı Serdar Tekin, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük Bekir, Ağır ceza reisi Uğur Han, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, Jandama Kıdemli Başçavuş Yusuf Pek, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Cavit Yeşilyurt, Oltu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr.Ufuk Atmaca, Oltu Toplum Sağlığı Başkanı Doktor Ertaç Macit, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Oltu İlçe Spor Müdürü Ömer Bektaş, Oltu Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürü Kürşad Şenli, Oltu Kaymakamlığı yazı işleri şefi Samet Akbulut'un katıldığı güvenlik toplantısında öğrencilerin güvenliği ve sorunları ele alındı, sorunları çözüm noktasında bir dizi kararlar alındı.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal başkanlığında toplanan kurul, fakülte toplantı salonunda bir araya geldi. Oltu'daki üniversite öğrencilerinin genel anlamda yurtlarda yaşadıkları sorunların konuşulduğu toplantıda, yurtlarda barınan öğrencilerin güvenliği, öğrencilerin fakültede ve şehirde yaşadıkları problemler ile bu yıl hizmete alınan kız yurdunun yolu ve çevresinin aydınlatılması konuları görüşüldü. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Piyade, Oltu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum 3. sayfa haberleri | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinde güvenlik toplantısı - Son Dakika

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