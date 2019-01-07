Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Ahmet D. İsimli Cani ve Arkadaşları 2 Kızı Soyup İşkence Yaptılar

Erzurum'da Ahmet D. İsimli Cani ve Arkadaşları 2 Kızı Soyup İşkence Yaptılar

1 saat önce

Erzurumda'da Ahmet D. isimli Cani ve Arkadaşları 2 Kızı Soyup İşkence Yaptılar.

Erzurumda'da Ahmet D. isimli Cani ve Arkadaşları 2 Kızı Soyup İşkence Yaptılar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:46 Kaynak: Youtube

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