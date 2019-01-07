Erzurum'da Ahmet D. İsimli Cani ve Arkadaşları 2 Kızı Soyup İşkence Yaptılar
1 saat önce
Erzurumda'da Ahmet D. isimli Cani ve Arkadaşları 2 Kızı Soyup İşkence Yaptılar.
Erzurumda'da Ahmet D. isimli Cani ve Arkadaşları 2 Kızı Soyup İşkence Yaptılar
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:46 Kaynak: Youtube
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