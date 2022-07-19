Erzurum 3D veriyle haritalandırılacak - Son Dakika
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Erzurum 3D veriyle haritalandırılacak

19.07.2022 13:41
Erzurum 3D veriyle haritalandırılacak

Erzurum'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, valilik ve büyükşehir belediyesince başlatılan "Dijital Şehir Erzurum" projesi kapsamında, kentin 3 boyutlu (3D) haritası çıkartılacak.

Erzurum'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, valilik ve büyükşehir belediyesince başlatılan "Dijital Şehir Erzurum" projesi kapsamında, kentin 3 boyutlu (3D) haritası çıkartılacak.

Erzurum Kalesi önünde, proje doğrultusunda "Dron ile Dijital Şehir İkiz Güncelleme Çalışması" toplantısı düzenlendi.

Bakanlık, valilik ve Büyükşehir Belediyesinin işbirliğinde hazırlanan projede, 50 kişilik ekip, 25 dronla 56 farklı lokasyonda harita çalışması yapacak ve 202 yer kontrol noktası tespit edilerek gerekli ölçümler yapılacak.

Yaklaşık 1,5 ay sürecek çalışma sonucu elde edilecek dijital verilerle Erzurum'un 3 boyutlu dijital şehir haritası hazırlanacak.

Vali Okay Memiş, toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde dijital şehirlerle ilgili önemli çalışmaya ev sahipliği yaptıklarını bildirdi.

Erzurum'un her geçen gün güzelleşip daha yaşanabilir hale geldiğini ifade eden Memiş, "2 bin köyümüz ve 20 ilçemiz var. Türkiye'nin 4. büyük vilayetiyiz, Avrupa'daki birçok ülkeden bile daha büyük coğrafyaya sahibiz ama hizmetlerimizi de en ücra köşelere kadar götürmeye gayret ediyoruz. Artık dijital çağdayız. Her alanda olduğu gibi gelişen ülke ve şehir olarak hazır olmak istiyoruz." diye konuştu.

Bu arada sunucunun valinin ismini "Okan Memiş" olarak telaffuz etmesi üzerine kürsüye gelen ve sunucuyu yanına alan Memiş, "Kardeşim görevimde neredeyse 5. yıla giriyoruz, halen Okan dersen olmaz. Yeni atanmış olsam neyse." ifadesi gülüşmelere neden oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de dijital şehircilik alanında milat sayılabilecek çalışmanın startını verdiklerini söyledi.

Kentlerin artan sorunlarının çözümü için akıllı şehirlerin sayılarının artması gerektiğini dile getiren Sekmen, "Bunun için şehirdeki tüm verilerin toplanıp değerlendirilip yorumlanması, fikir üretilmesi, ele alınıp bu sorunlara dijital çağa uygun çareler aranması gerekmektedir. Bir şehrin sürdürülebilir, akıllı şehir özelliği taşıyabilmesi için makro ve mikro tüm bileşenlerin ele alınarak kaliteli ve konforlu hizmet için yeni proje ve fikirlerin üretilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sekmen, dijital şehirciliğin en önemli aşaması olan 3 boyutlu haritalandırma çalışmasını başlattıklarını vurgulayarak, sözlerini, "Dijital şehir Erzurum projemizle şehrimizde 7 bin 500 hektarlık alanda dronla tarama yapılacak. Bu çalışmayla kentimizin bilgi teknolojisini alt yapı sistemleriyle bütünleştirerek, tabiri yerindeyse Erzurum'un röntgenini çekmiş olacağız. Artık günümüzde şehirler akıllı şehirler ve sürdürülebilir şehirler olmak durumunda. Bunu yapabilirsek o zaman şehrimizi bir yerden çok farklı yerlere taşımız olacağız ama bunu başaramazsak şehrimiz yerinde sayacak." diye tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Akın Kısa ise Türkiye genelinde 2014-2015'te başlattıkları "dijital ikiz" çalışmasının tamamlandığını hatırlattı.

Projenin 2. versiyonun 2018-2019'da dronla daha detaylı yapılmaya başlandığını bildiren Kısa, "Bunu birkaç ilimizde başlattık ve Erzurum'da da şu anda çalışmalarını yürütüyoruz. İllerimizin dijital ikizlerinin oluşturulması özellikle kentsel gelişme alanlarımızın yeni çağdaki çalışmalarının yöneticilere de kolaylık sağlaması amacıyla sağlıklı yürütülmesine imkan sağlayacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından dronlarla tarihi Erzurum Kalesi bölgesinde haritalandırma çalışması yapıldı.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum 3D veriyle haritalandırılacak - Son Dakika

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