Erzurum 400 Kilo Meyveyi 1 Saatte Tükettiler

400 kilo meyveyi 1 saatte tükettiler Erzurum
Celal Akın İlkokulu öğrencileri, Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında anneleri tarafından okula getirilen 400 kilo meyveyi 1 saatte tüketti. Öğrenciler, anne ve öğretmenleri tarafından büyük bir bölümü sıkılan meyve sularını içip, tabaklarda hazırlanan meyveleri de yedi. Merkez Yakutiye
ilçesindeki 27 derslik, 600 öğrenci ve 32 öğretmeni bulunan Celal Akın İlkokulunda çocuklar, 'meyve günü'nde taze sıkılan meyve suyu içip, bol bol meyve yediler. Ayda bir kez düzenlenen meyve günü nedeniyle her aile, okul yönetimi tarafından belirlenen gün mevsimsel meyvelerden olan nar, kivi, elma, portakal ve havuç alıp okula teslim etti. Sabah
okula gönüllü olarak giden bir grup anne koridora dizdikleri sıraların üzerine meyve sıkacaklarını yerleştirdi. Bazı kadınlar, bıçaklarla meyveleri soyarken bazıları da meyve sıkacağı ile taze meyve suyu yaptı. Öğretmenler eşliğinde sınıf sınıf koridora getirilen öğrenciler bardaklara doldurulan meyve sularını içip ellerine aldıkları meyve tabakları ile de sınıflarına döndü.
Buram buram meyve kokan okulda öğrencilere sağlıklı beslenme ve meyve alışkanlığı kazandırmaya çalıştıklarını söyleyen Celal Akın İlkokulu Müdürü Lokman Genç
, Ayda bir gün okulda meyve etkinliği düzenliyoruz. Mevsime göre meyveleri öğretmen ve velilerimiz alıp okula getiriyor. Okulun koridorunda hazırlanan meyve sıkacakların başına geçen anneler ve öğretmenlerimiz gelen yaklaşık 400 kilo nar, portakal, kivi, elma ve havucun bir bölümünü dilimliyor bir bölümüne de sıkıyor. Daha sonra sınıflar sırayla annelerin hazırladığı meyve sularını içip birer tanede meyve tabağı alıp sınıfına gidiyor. Amacımız öğrencilere meyveyi sevdirmek ve organik beslenmeyi aşılamak şeklinde konuştu.
Okulun öğretmen velilerinden olan Ezel Kocatürk ise, Bu etkinliği çocuklarımız için zevkle yapıyoruz. Çocuklarımıza hazır meyve suyu yerine taze sıkılmış meyve suyu içiyoruz. Bağımlılık sadece madde bağımlılığı değil lütfen çocuklarınıza meyve bağımlılığını da kazandıralım. Gün boyu çalıştık ama yorulmadık. Yeter ki çocuklarımız doğru beslenmeyi öğrensin dedi.