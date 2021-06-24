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Erzurum 5 ayda 131 marka çıkardı - Son Dakika

Erzurum 5 ayda 131 marka çıkardı

24.06.2021 10:46
Erzurum 5 ayda 131 marka çıkardı, System.String[]

Erzurum marka üretimi bakımından yılın Ocak-Mayıs ayları düzeyinde bölgede 3'üncü olurken, ülke illeri sıralamasında ise 45'inci sırada yer aldı.

Erzurum marka üretimi bakımından yılın Ocak-Mayıs ayları düzeyinde bölgede 3'üncü olurken, ülke illeri sıralamasında ise 45'inci sırada yer aldı. İlin 4 aylık süreçte marka başvuru sayısının bölge toplamındaki oranı yüzde 12,45, ülke toplamındaki oranı yüzde 0.17 olarak bildirildi.

Türkpatent Mayıs Ayı Erzurum Verileri

Erzurum'da bu yılın Mayıs ayında 12; yılın Ocak - Mayıs ayları toplamında ise 131 marka başvurusunun yapıldığı paylaşıldı. İl 5 aylık düzeyde marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından ülke illeri sıralamasında 45, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise 3'üncü sırayı aldı.

Mayıs Ayı Bölgesel Veriler ve Erzurum

Mayıs ayında Erzurum'dan 12, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 26, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 47, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 134, Türkiye'de ise 10 bin 890 marka başvurusu gerçekleştirildi. Erzurum'un mayıs ayı marka başvuru sayası bölgede yüzde 8,95, ülkede yüzde 0,11'lik pay gösterdi.

Ocak - Mayıs Dönemi

Bu yılın Ocak - Mayıs ayları kapsamında Erzurum'dan 131, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 228, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 363, Doğu Anadolu Bölgesinden bin 52, ülkede ise 73 bin 262 marka başvurusu yapıldı. Erzurum'un 5 aylık marka başvuru sayısı KUDAKA Bölesinde yüzde 57,45, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde ise yüzde 36,0'lık pay edindi.

Erzurum 45'inci Sırada

Erzurum 5 aylık süreçte marka üretim performansıyla 45'inci sırayı aldı. Marka başvuru sayılarının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Mersin, Kayseri, Muğla, Denizli, Sakarya, Balıkesir, Eskişehir, Manisa, Hatay, Aydın, Samsun, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Trabzon, Çanakkale, Diyarbakır, Mardin, Afyon, Malatya, Isparta, Düzce, Kütahya, Ordu, Niğde, Karaman, Çorum, Elazığ, Nevşehir, Rize, Aksaray, Sivas, Batman, Edirne, Yalova, Erzurum olarak kaydedildi.

Erzurum Aylık Dağılım

Yılın 5 aylık sürecinde Erzurum'dan en fazla marka başvurusunun yapıldığı dönem 43 başvuru ile Mart ayı olarak kaydedildi. İlden Ocak ayında 38, Şubat ayında 17, Nisan ayında 21, Mayıs ayında 12; Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise Ocak ayında 233, Şubat ayında 212, mart ayında 254, Nisan ayında 219, Mayıs ayında da 134 başvuru kaydedildi.

Mayıs Ayı İller Başvuru Dağılımı

TÜRKPATENT verilerine göre, Mayıs ayında Malatya'dan 43, Elazığ'dan 21, Erzurum'dan 12, Van'dan 14, Erzincan'dan 10, Kars'tan 14, Ağrı'dan 4, Bingöl'den 14, Iğdır'dan 2, Muş'tan 1, Hakkari'den 2, Tunceli'den 2, Bitlis'ten 4, Ardahan'dan ise 1 marka başvurusu kaydedildi.

Bölge İlleri 5 Aylık Başvuru Dağılımı

TÜRKPATENT verilerine göre, Bu yılın Ocak - Mayıs ayları kapsamında, Doğu Anadolu bölgesi illeri, Malatya'dan 290, Elazığ'dan 182, Erzurum'dan 131, Van'dan 126, Erzincan'dan 78, Ağrı'dan 45, Bitlis'ten 14, Kars'tan 48, Muş'tan 23, Bingöl'den 35, Iğdır'dan 28, Ardahan'dan 14, Hakkari'den 20 ve Tunceli'den 18 marka başvurusu yapıldı. - ERZURUM

Erzurum 5 ayda 131 marka çıkardı

Doğu Anadolu, Erzurum, Mayıs, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum 5 ayda 131 marka çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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