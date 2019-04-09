Erzurum 50 Yıldır Kesmediği Bıyakları 1,5 Metreyi Geçti
28 dakika önce
Erzurum'un Horasan ilçesinde 50 yıldır bıyıklarını kesmeyen Türkiye Bıyık Şampiyonlarından Horasanlı Pala lakaplı Hacı Muhammet Kırbaç, insan boyundaki bıyıklarıyla herkesin ilgi odağı oluyor.
Erzurum
'un Horasan
ilçesinde 50 yıldır bıyıklarını kesmeyen Türkiye
Bıyık Şampiyonlarından Horasanlı Pala lakaplı Hacı Muhammet Kırbaç, insan boyundaki bıyıklarıyla herkesin ilgi odağı oluyor.
Horasan ilçesinde adını taşıyan oğlu Muhammet ile birlikte berberlik yapan 5 çocuk, 36 torun sahibi Hacı Muhammet Kırbaç, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra siyasilerden de büyük ilgi görüyor. 25 yaşından beri bıyıklarını hiç kesmeyerek, düzenli bakımını yapan Horasanlı Pala Kırbaç, bıyıklarını ölene kadar kesmeyeceğini söyledi. Rahmetli eşinin bıyıklarına olan sevgisini bildiği için kendisine bu konuda çok büyük destek verdiğini söyleyen Kırbaç şunları söyledi
Bıyıklarımın kuvvetinin, görkeminin ve canlılığının sürmesi için hep Allahıma dua ettim. Rahmetli eşim de bıyıklarıma olan sevgimi bildiği için bana bu konuda çok büyük destek oluyor bakımında yardım ediyordu. Belli aralıklarla bitki karışımları kullanarak, dökülmemesini canlı ve parlak olmalarını sağlıyorum. Mesleğim berberlik olmasaydı, bıyığın bakım masraflarının altından kalkamazdım. Tabi bazı özel ilaçlarda var kendimin hazırladığı, onun sırrını kimseye vermem çünkü rakiplerim var. Bıyıklarımı ölene kadar kesmeyi düşünmüyorum. Bu da benim servetim. Çünkü bıyıklarım sayesinde ünlü odum. Herkes bana ilgi gösteriyor ve gelip fotoğraf çektirmek istiyor. İşyerim hemen anayol üzerinde Erzurum'dan Kars
'a, Ağrı
'ya, Van
'a gidenler gelip benimle fotoğraf çektiriyor. Bunu parayla yapamazdım.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:46 Kaynak: DHA
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