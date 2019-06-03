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ERZURUM 83 yaşındaki 'Dadaş Necati' sesiyle Türkiye'yi büyüledi

8 dakika önce

83 yaşındaki 'Dadaş Necati' sesiyle Türkiye'yi büyülediErzurum'un merkez Yakutiye ilçesindeki Çırçır Mahallesi'nde oturan 'Dadaş Necati' lakaplı 83 yaşındaki Necati Tutaş, söylediği uzun hava ve gazellerle dinleyenleri kendisine hayran bırakıyor.

ERZURUM 83 yaşındaki 'Dadaş Necati' sesiyle Türkiye'yi büyüledi, System.String[]
83 yaşındaki 'Dadaş Necati' sesiyle Türkiye'yi büyüledi
Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesindeki Çırçır Mahallesi'nde oturan 'Dadaş Necati' lakaplı 83 yaşındaki Necati Tutaş, söylediği uzun hava ve gazellerle dinleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Necati Tutaş'ı dinleyenlerin çektiği videolar ise sosyal medyada tıklama rekoru kırıyor. Eşi Semiha Tutaş ile birlikte yaşayan 4 çocuk, 14 torun sahibi Dadaş Necati, Erzurum'un yöresel kıyafetleriyle dolaşıyor. Sıcak demir ustası olan Necati Tutaş, Erzurumlular tarafından çok seviliyor. 10 yaşından beri beline taktığı kuşağını bir gün olsun çıkarmayan Necati Tutaş, müziğe olan tutkusuyla anılıyor. 1950 yılında Kore Savaşı'na katılan Necati Tutaş, gazi olmadığını ancak madalyası olduğunu belirtti.Çevresi tarafından 'canlı tarih' olarak da anılan Necati Tutaş, bir çok enstürmanı çaldığını söyledi. Sosyal medyada kendisini beğenenlere "Gözlerinden öperim, şeref duyarım. Minnet duyarım, demekki bana saygı olmuş" diyen Necati Tutaş, tüm Türkiye'de bayram mesajı gönderdi. Necati Tutaş, "Herkes iyi olsun. Kimse birbirini üzmesin. Bu vatan hepimizin" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:44 Kaynak: DHA
Yakutiye, Türkiye, Güncel
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