Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun Artvin'de - Son Dakika

Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Artvin'e geldi.

Tümgeneral Erhan Uzun, askeri birliklerde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Artvin'de, Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.

Vali Doruk, bir süre görüştüğü Tümgeneral Uzun'a, Artvin'i tanıtan fotoğrafların yer aldığı el yapımı Valilik plaketini takdim etti.

Ziyaretin sonunda Tümgeneral Uzun, Valilik Şeref Defterine günün anısına duygularını yazdı.

Ziyarette, Ardahan 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ile Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Şükrü Şenduran hazır bulundu.