Erzurum-93 harbi şehitleri anısına palandöken'e zirve tırmanışı - Son Dakika

93 Harbi Şehitleri anısına Palandöken'e zirve tırmanışı

DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden Palandöken'in zirvesine '93 Harbi Şehitleri anısına tırmanış gerçekleştirildi.

Tırmanışa katılan sporculara liderlik eden Türkiye Dağcılık Federasyon Başkanı Ersan Başar, sporcularla birlikte şehitler anısına zirvede dua edeceklerini söyledi. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de 10 Ocak günü başlayan 'Palandöken Outdoor Festivali'nin üçüncü gününde 93 harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında şehit düşenler anısına bir tırmanış düzenlendi. Bugün saat 10.00'da Palandöken'in 2150 rakımındaki Gondol-Liftin bulunduğu bölümde toplanan 23 dağ kayakçısı ile 23 dağcı yürüyüş için son hazırlıklarını tamamladı. Tur kayakçılarının kayatlarıyla katıldığı tırmanış öncesi kısa bir açıklama yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Ersan Başar, 93 harbi olarak bilinen Allahuekber şehitlerini anmak için yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. 23 kişi dağ kayakklarıyla, 23 kişi yürüyerek zirveye ulaşacağız. Zirvede şehitlerimizin ruhunu anacak ve bugüne kadar vatan uğruna şehit olan herkesin ruhuna dua edeceğiz dedi.

Kırgız şapkası ve dadaş elbisesiyle tırmanışa katılan 65 yaşındaki Salih Zorlu, sporcularla birlikte Palandöken'in zirvesine yürüdü. 2600 metreye ulaşan sporcular burada dev bir Türk Bayrağı açtı. Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan sporcular, 3 bin 176 metredeki zirve yolculuklarına devam etti.

GÖRÜNTÜ

-Tırmanış için son hazırlıklar

-TDF Başkanı Ersan Başar ile röp

-Yürüyüşün başlaması

-Sporculardan ve yürüyüşten detaylar

-Sporcuların zirve yolculuğu

-2600 metreye ulaşan sporcularla röp

-Bayrak açılması ve İstiklal Marşı okunması

Haber Turgay İPEK - Kamera Salih TEKİN ERZURUM, (DHA)