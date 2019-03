Erzurum'a 100 Bin Turist Bekleniyor

Erzurum MNG imzası ile DAF, 100 Bin turist hedefliyor.

MNG Yönetim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer'in uluslar arası girişimleri ile ilk kez geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve büyük ses getiren Doğu Anadolu Alışveriş Festivali-DAF, bu yıl 2. kez düzenleniyor. İlk yıl 70 bin İranlı turistin şehre gelmesine vesile olan organizasyon bu yıl 100 bin turist ağırlayacak.



MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer'in girişimleri ile Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde hayata geçirilen Doğu Anadolu Alışveriş Festivali DAF, bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Gelenekselleşmesi planlanan uluslar arası alışveriş festivali, 22-23 ve 24 Mart tarihleri arasında Erzurum'a Türkiye ve yurt dışından gelecek konukları, renkli etkinlikler ve cazip indirimler eşliğinde keyifle alışveriş yapmaya davet ediyor.



22 Mart'ta Taş Mağazalar; 23 ve 24 Mart'ta ise MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde hayata geçirilecek festivalde; büyük indirimler, sürpriz hediyeler, konserler ve eğlenceli yarışmalar, ziyaretçilere unutulmaz saatler yaşatacak. Okan Karacan'ın sunacağı zengin etkinlik programı, Asgar Saed ve Dadaşlar Fasıl Ekibi'nin konserleri ile, İran ve Türk ezgilerini bir araya getiren kültürel bir buluşma niteliğinde Başta İran olmak üzere yakın coğrafyadan ülkemize gelen ziyaretçilere ulaşabilmek için iki dilde dev afişler hazırlandı. Doğu Anadolu Alışveriş Festivali'ne sayılı günler kaldığı için, Erzurum sokaklarında bu coşkuyu hissetmek mümkün!



İlki, Erzurum ve çevre illerden büyük ilgi gören Doğu Anadolu Alışveriş Festivali-DAF, geçtiğimiz yıl 70 bin İranlı turisti ağırladı. DAF ile birlikte ilk kez bir Doğu kentimiz, uluslar arası boyutta bir alışveriş festivaline ev sahipliği yaptı. Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren Doğu Anadolu Alışveriş Festivali (DAF), İran'dan, 70 bin ziyaretçiyi ağırladı. Doğu'nun en büyük alışveriş merkezinde yüzde 70'lere varan indirimler, ikramlar, sıra geceleri ve mehteran takımına ek olarak kent merkezinde ve mağazalarda sıcak bir ilgiyle karşılanan İranlılar, Erzurum'u çok sevdi. Tur şirketleri ile gerçekleştirilen anlaşmalar sayesinde bundan böyle karayolu ile farklı şehirlere giden turistler, Erzurum'da alışveriş molası verecekler. Bu yıl yine konserler ve yarışmalar ile son derece eğlenceli geçecek olan festivalin hedefi, Erzurum dışı illerden gelecek ziyaretçilere ek olarak, 100 bin yabancı konuğu Erzurum'a çekmek.



Kentte Festival Coşkusu Başladı



Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde alışveriş festivali demek, 180 seçkin markadan, sürpriz hediye ve promosyonlar demek! Sevilen sunucu Okan Karacan başta olmak üzere, şehre festival için gelen ünlü sanatçılar ve renkli konserler ve yarışmalar da Erzurum MNG'yi ilgi odağı haline getiriyor. Bu yıl da yöresel el sanatları ve lezzetlerin tanıtımı için şehirdeki esnaflara geniş bir açık alan ayıran AVM, hem Türk hem de yabancı konuklarını özenle ağırlamaya hazırlanıyor.



Yurt dışında da etkin şekilde tanıtılan DAF, İran'da billboardlar, yazılı medya ve radyolardaki duyurular ve sosyal medyada beğeni topluyor. Festival sayesinde yerel lezzetleri ve geleneksel sanatları tanıtarak satış yapma şansını yakalayan kent merkezindeki esnaf da DAF'ın gördüğü ilgiden çok memnun. Erzurum MNG Yönetimi tarafından yapılan üst düzey uluslar arası görüşmeler ve anlaşmalar neticesinde, İran'dan karayolu ile gelen turistler, şehirde 2 buçuk saat alışveriş ve dinlenme molası veriyorlar. Böylece Erzurum, kış sporları dışında farklı bir alanda da yabancı turistle buluşma fırsatını yakalıyor. Her aşamada festival organizasyonunu destekleyen yerel yöneticiler ise şehrin tanıtılmasına, Türk kültürünün paylaşılmasına ve ticaretin canlanmasına vesile olan festivalin geleneksel hale getirilmesini desteklemekte



Türk ve İranlı Sanatçılar, Aynı Festivalde Buluşuyor



Bu yıl da festival programı, devlet protokolü ve milletvekillerinin geniş katılımı ile gerçekleştirilecek bir davet ile başlayacak. Ekranların sevilen isimlerinden Okan Karacan'ın sunacağı festivalde, Türk ve yabancı ziyaretçilere yapılan ikramlar arasında kadayıf dolması ve sıra gecelerinin yıldızı çiğköfte gibi Doğu'ya özgü lezzetler var. Dadaşlar Fasıl Ekibi de Nevruz bayramı vesilesiyle tatile çıkan İranlı turistler için ilgi çekici bir program hazırladı.



Hedef, başta İranlı konuklar olmak üzere hem Türkiye'den hem de yakın coğrafyadan konukların şehirde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak. Erzurum'u kayak merkezi Palandöken'in ötesinde, bir kültür ve alışveriş rotası olarak da gündeme getirmesi hedefleniyor. Amaç, şehrin ticari yaşam ve turizmdeki potansiyelini tam anlamıyla kullanabilmek



Süer: Turizmde Başarının Yolu, Şehirleri Marka Haline Getirebilmek



DAF Projesini oluşturan ve hayata geçirilmesini sağlayan MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, Erzurum'un turizm potansiyelini yükseltmek için var gücüyle çalışan değerli bir yönetici. "Artık turizmde başarının yolu, her şehrin kendini marka haline getirebilmesinden geçiyor" diyen Süer, bu yıl 2. kez düzenlenecek DAF için şunları söyledi:



Türkiye için turizm her zaman önemli ama özellikle bu yıl, ülkemizin turizm açısından çok büyük şansa sahip olduğunu düşünüyorum. Erzurum, geçmişte Palandöken Kayak Merkezi dışında, turizmdeki bu pastanın çok dışında kalıyordu. Bizim MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak ilk hedefimiz; tarihi güzelleri, doğası, mert insanları ve canlı ticari yaşamı ile Erzurum'u da turizmde söz sahibi illerimiz arasına katabilmek.



Festival için önümüzdeki süreçte yeni ülkeler ile benzer ticari ve kültürel ilişkiler geliştirmek için görüşmeler yapmayı planlıyoruz. Şehirdeki halk ve yerel yönetimlerle iyi bir entegrasyonun bir sonucu olarak, Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçtiğimiz yıl ilk defa bir alışveriş festivali, komşu illerin yanı sıra dış ülkelerden de misafir ağırladı. Etkinlik kapsamında sevilen sanatçılarımız, Nevruz'a denk gelen bu özel dönemde, İran ve Türkiye'yi sıcak bir ortamda buluşturdu. Kültürel açıdan son derece etkili bir kutlama olan sıra geceleri ve "Doğu'nun çelik başı, Erzurum'un Dadaşı" diyen türküler eşliğinde Erzurum Bar Ekibi'nin coşkusu, büyük alkış aldı. İlk yıl yapılan festival başarılı olunca, bu yıl 2. kez yaptığımız organizasyonda hedefimizi 100 bin turiste çıkarttık ve bu hedefimizi de yakalayacağımıza inanıyoruz.



Erzurum MNG olarak büyük, ferah, bakımlı ve iyi işletilen bir alışveriş merkeziyiz. Tümü Erzurum'dan ve çoğu genç olmak üzere yaklaşık 2 bin kişiye iş imkanı sağlayarak yola çıktık. Yıl boyunca köy okullarından, şehrin şanlı tarihini tanıtmaya varıncaya kadar pek çok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik gerçekleştiriyoruz. Kış olimpiyatlarından okçuluğa, sporun her türünde gençlerimizin yanındayız. İyi bir alışveriş merkezi olmanın ötesinde, böylesi bir festival ile şehrin ticari yaşamına katkı sağlayabildiğimiz için mutluyuz. Amacımız, Erzurum'u Türk ekonomisinde daha üst lige çıkartmak.



Yeni Etkinlikleri de Kaçırmayın



Doğu'nun en büyük alışveriş merkezi olan Erzurum MNG, açıldığı günden bu yana çok sevildi. Erzurum'un ticari ve kültürel yaşamına canlılık getiren işletme, ilk yılında bile milyonlarca kişiyi ağırladı. Yılın her mevsiminde coşkulu organizasyonlara imza atan alışveriş merkezi; düzenlediği konserler, çocukların gözdesi Tema Parkı, son teknoloji ile donatılmış sineması, spor salonu ve özel günlere yönelik ilginç programları ile daima canlı. Önümüzdeki aylar için yine renkli etkinlikler hazırlayan Erzurum MNG; 23 Nisan, 19 Mayıs ve Ramazan için görkemli bir takvim oluşturarak, ailelere ve şehre okumak için gelen öğrencilere büyük şehirde yaşamanın konforunu sunuyor.



Baharı dört gözle bekleyen Erzurumlular ve 22-24 Mart tarihlerinde şehre gitme fırsatı olanlar, Doğu Anadolu Alışveriş Festivali'ne davetli. - ERZURUM

