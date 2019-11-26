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Erzurum'a 20 metrelik dev buz parkı

6 saat önce

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne, 20 metre uzunluğunda dev yapay buz parkı yapıldı.

Erzurum'a 20 metrelik dev buz parkı, System.String[]

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne, 20 metre uzunluğunda dev yapay buz parkı yapıldı.


Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan 3176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2200 metresindeki güney pistine 20 metre yüksekliğinde 150 metre uzunluğunda yapılan buz dağı görenleri kendine hayran bırakıyor. Dağcıların önlem alıp deneme tırmanışı yaptığı buz parkı, kayak merkezinin içinde bulunması ve yapay olması açısından Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Palandöken'e gidenlerin şaşkınlıkla izlediği buz parkındaki buzun kalınlığı 40 santime ulaştı. Hafta içerisinde yağacak olan kar buzun kalınlığının artacağı tahmin ediliyor. Buz parkında 6 aralıkta da buz tırmanış festivali düzenlenmesi bekleniyor. Festivalin yapılacağı güne kadar buzun kalınlığı bir metreyi bulması bekleniyor. Aynı anda 15 kişinin tırmanabildiği buz dağında eğitimlerde verilecek. - ERZURUM

Kayak Merkezi, Palandöken, Türkiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:49 Kaynak: İHA
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