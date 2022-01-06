Üye Girişi
TKDK, Erzurum'daki 62 projeye 42 milyon liralık hibe desteği verdi - Son Dakika

TKDK, Erzurum'daki 62 projeye 42 milyon liralık hibe desteği verdi

06.01.2022 10:21
TKDK, Erzurum'daki 62 projeye 42 milyon liralık hibe desteği verdi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, 2021 yılı içerisinde Erzurum'daki 61 projeye 42 milyon liralık hibe desteği sağlandığı bildirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, 2021 yılı içerisinde Erzurum'daki 61 projeye 42 milyon liralık hibe desteği sağlandığı bildirildi.

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplam yatırım tutarı 141,3 milyon lira olan 61 proje için yatırımcılara yapılan 42 milyon liralık hibe ödemesi, bir önceki yıla oranla yüzde 100 arttı.

İl koordinatörü Atilla Özlü, 2021 yılında büyükbaş, küçükbaş, et ve süt üretimi, et ve süt işleme, arıcılık, yöresel ürünler, kırsal turizm, makine parkları, yenilenebilir enerji, alabalık çiftlikleri, kültür mantarı yetiştiriciliği ve zanaatkarlık tesisleri konularında hazırlanan projelere destek verdiklerini belirtti.

Hibe desteği sağladıkları projelerin faaliyete geçmesiyle üretime ve istihdama önemli katkı sağladıklarını ifade eden Özlü, şunları kaydetti:

"2022 yılında bitirilmesi planlanan yatırımlarımız için çiftçilerimize ve yatırımcılarımıza 32,4 milyon TL hibe ödemesi yapılacaktır. Bunlara ilave olarak 2022 yılı şubat ayı başında 11. proje çağrı ilanı kapsamında alınacak yeni projeler ile yatırımcılarımıza sağladığımız hibe destek miktarı daha da artacak. Ayrıca onaylanacak projelerin hibe tutarlarının yüzde 50'si oranında yatırımcılara ön finansman olarak avans sağlanacaktır. "

Özlü, koordinatörlük olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da insan sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı, gıda hijyeni ve güvenliği konularında Avrupa Birliği (AB) standartlarını sağlayan işletmelerin kente kazandırılmasına devam edileceklerinin aktararak, proje yapmayı düşünen yatırımcıları il koordinatörlüğü ile iletişime geçmeleri gerektiğini bildirdi.

TKDK, Erzurum'daki 62 projeye 42 milyon liralık hibe desteği verdi
TKDK, Erzurum'daki 62 projeye 42 milyon liralık hibe desteği verdi
TKDK, Erzurum'daki 62 projeye 42 milyon liralık hibe desteği verdi
TKDK, Erzurum'daki 62 projeye 42 milyon liralık hibe desteği verdi

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Erzurum, Yatırım, TKDK, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TKDK, Erzurum'daki 62 projeye 42 milyon liralık hibe desteği verdi - Son Dakika


İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine küfürler yağdırdı İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine küfürler yağdırdı         
11:47
TÜSİAD hükümetin ekonomi politikasını enflasyon üzerinden eleştirdi: Atılan adımlar tekrar gözden geçirilmeli TÜSİAD hükümetin ekonomi politikasını enflasyon üzerinden eleştirdi: Atılan adımlar tekrar gözden geçirilmeli         
11:42
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim         
10:55
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Yaralı tilkiye işkence videosu yürekleri sızlattı! Tepkiler sonrası valilik harekete geçti Yaralı tilkiye işkence videosu yürekleri sızlattı! Tepkiler sonrası valilik harekete geçti         
00:31
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48

Son Dakika Haberleri
11:34 Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi!
11:28 Fırıncılar arasındaki rekabet ekmek fiyatını düşürdü
11:25 Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı
11:22 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Ben daha Adanalıyım"
11:20 Tezgahtarın ruhu bile duymadı! Hırsız 11 adet çeyrek altını çaldı
11:17 Arnavutköy'de takip ettiği kadının telefonunu işte böyle çaldı
11:02 Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı?
11:01 Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu
10:57 Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 11:54:00. #1.11#
SON DAKİKA: TKDK, Erzurum'daki 62 projeye 42 milyon liralık hibe desteği verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement