Erzurum'a atanan Kaymakam Vardar, ilçeden ayrıldı
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Erzurum Köprüköy Kaymakamlığına atanan Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar, ilçedeki kurum amirleriyle vedalaşarak ilçeden ayrıldıMülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Erzurum Köprüköy Kaymakamlığına atanan Vardar, için Kaymakamlık Konutu'nda vedalaşma programı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:56 Kaynak: AA
Erzurum Köprüköy Kaymakamlığına atanan Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar, ilçedeki kurum amirleriyle vedalaşarak ilçeden ayrıldı
Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Erzurum Köprüköy Kaymakamlığına atanan Vardar, için Kaymakamlık Konutu'nda vedalaşma programı düzenlendi.
Burada kurum amirleriyle vedalaşan Vardar, herkesten helallik istedi.
Vardar, programın ardından ilçeden ayrıldı.
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