Son Dakika Haberleri: Erzurum'a Eylül ayında dolu sürprizi
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Erzurum'a Eylül ayında dolu sürprizi

1 saat önce

Erzurum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış sabah saatlerinde doluya dönüştü.

Erzurum'a Eylül ayında dolu sürprizi, System.String[]

Erzurum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış sabah saatlerinde doluya dönüştü. Yaklaşık 10 dakika aralıksız devam eden şiddetli dolu bir anda Erzurum'u beyaz örtüyle kapladı.


Eylül ayında yağan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Araç sürücüleri ise şiddetli dolu yağışı sonrası görüş mesafesinin düşmesinden dolayı trafikte zor anlar yaşadı.


Dolu yağışıyla birlikte gök gürültüsü yayaları korkuttu. - ERZURUM

Erzurum, Sabah, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:39 Kaynak: İHA
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