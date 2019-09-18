Erzurum'a Eylül ayından dolu sürprizi
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Erzurum'a Eylül ayından dolu sürpriziERZURUM - Erzurum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış sabah saatlerinde doluya dönüştü.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:55 Kaynak: İHA
Erzurum'a Eylül ayından dolu sürprizi
ERZURUM - Erzurum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış sabah saatlerinde doluya dönüştü. Yaklaşık 10 dakika aralıksız devam eden şiddetli dolu bir anda Erzurum'u beyaz örtüyle kapladı.
Eylül ayında yağan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Araç sürücüleri ise şiddetli dolu yağışı sonrası görüş mesafesinin düşmesinden dolayı trafikte zor anlar yaşadı.
Dolu yağışıyla birlikte gök gürültüsü yayaları korkuttu.
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