Erzurum'a giden burasspor taraftar otobüsü aşkale'de kaza yaptı-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'a giden burasspor taraftar otobüsü aşkale'de kaza yaptı-3 - Son Dakika

Erzurum'a giden burasspor taraftar otobüsü aşkale'de kaza yaptı-3

7 saat önce

ERZURUM'A giden Burasspor taraftar otobüsü Aşkale'de kaza yaptı-3 (KAZA ANI OTOBÜS İÇİNDEN KAMERA)

ERZURUM'A giden Burasspor taraftar otobüsü Aşkale'de kaza yaptı-3 (KAZA ANI OTOBÜS İÇİNDEN KAMERA)

Erzurum'a giden burasspor taraftar otobüsü aşkale'de kaza yaptı-3

Aşkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:33 Kaynak: DHA
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