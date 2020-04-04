Erzurum'a giriş-çıkışlarda sıkı denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'a giriş-çıkışlarda sıkı denetim - Son Dakika

Erzurum'a giriş-çıkışlarda sıkı denetim

12 dakika önce

Erzurum'a giriş-çıkışlarda sıkı denetimCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehire gece 24.00'ten sonra giriş-çıkışların 15 gün süreyle durdurulması açıklaması sonrası Erzurum'da güvenlik güçleri şehre giriş çıkış noktalarını kontrol altına aldı.

Erzurum'a giriş-çıkışlarda sıkı denetim

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehire gece 24.00'ten sonra giriş-çıkışların 15 gün süreyle durdurulması açıklaması sonrası Erzurum'da güvenlik güçleri şehre giriş çıkış noktalarını kontrol altına aldı. Seyahat izin belgesi olmayanların kente girişlerine izin verilmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece 24.00'ten itibaren giriş ve çıkışların 15 gün süreyle durdurulması ve 81 il için de 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildiğininin açıklamasından sonra İçişleri Bakanlığı, valiliklere genelge gönderdi. 'Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması' konulu genelge sonrası geceyarısından itibaren Erzurum'da güvenlik güçleri kontrollerini sıklaştırdı. Kente giriş-çıkış noktalarında kontroller yapan polis ekipleri, seyahat izin belgesi olmayanların şehir merkezine girişlerine izin vermedi.

Ağır tonajlı araçlar, yolcu otobüsleri ya da özel araçlarıyla Erzurum'a gelenlerin önce ateşleri ölçüldü, sonra seyahat izin belgeleri soruldu. İkametgah sorgulamaları yapılan vatandaşlara evde kalmaları konusunda da uyarılarda bulunuldu. Polis ekipleri, yolcu otobüsleriyle seyahat eden vatandaşları da tek tek indirerek ateşlerini ölçtü.

Kent merkezinde ise polisler, vatandaşları maske ve eldiven takmaları konusunda uyardı. Cumhuriyet caddesinde kontroller yapan polisler araçlarıyla seyrhalindeki vatandaşlara broşür dağıttı.

Bu arada 65 ve üstünden sonra 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından Erzurum'daki cadde ve sokaklar boş kaldı. Sivil ve resmi kıyafetli polis ekipleri, cadde ve sokaklardaki az sayıdaki vatandaşı da sosyal mesafe ve evde kalmaları noktasında ikaz etti.

Erzurum'a giriş-çıkışlarda sıkı denetim

Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:38 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
14:49
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti         
14:38
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı         
14:37
Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü         
14:24
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı         
14:15
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek         
14:06
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı         
13:55
'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçiden olay kalça pozu 'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçiden olay kalça pozu         
13:35
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü         
13:23
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu         
13:22
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler         
13:21
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı         
13:07
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı         
13:06
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı         
12:58
Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı         
12:46
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor         
12:40
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi         
12:39
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek         
12:20
Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti         
12:12
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı         
12:10
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor         
12:05
Koronavirüse yakalanan Mucize Doktor'un oyuncusu Cansın Çekili'den yeni haber Koronavirüse yakalanan Mucize Doktor'un oyuncusu Cansın Çekili'den yeni haber         
12:02
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı         
11:48
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi         
11:44
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor         
11:41
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı         
11:38
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi 84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi         
11:18
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu 106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu         
11:08
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla? Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?         
10:52
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 14:50:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'a giriş-çıkışlarda sıkı denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]