Erzurum'a ilk kez ekilen lavanta tarlaları sel suları altında kaldı - Son Dakika

Erzurum'a ilk kez ekilen lavanta tarlaları sel suları altında kaldı

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan sağanak yağmur sonrası tarihte ilk kez Olur ilçesine ekilen 10 bin adet lavanta sel suları altında kaldı.

Son günlerde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Erzurum'un Olur İlçesi Ormanağzı Mahallesi'nde 10 hektar alana dikilen 10 bin adet lavanta sel suları altında kaldı. Tarlada ki 20 bin liralık lavanta ise sel sularına karıştı.

Oluşan selde Mahalle içerisinde devam eden HES projesini yapan firmaya ait 2 konteyner, su pompaları ve jeneratörler sele kapılarak gitti.

Öte yandan mahalledeki köprüde sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan zarar gören mahalleleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.