Erzurum'a "jandarma komando tabur komutanlığı" müjdesi

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Yolcunun valizinden silah aksam ve parçaları çıktı

Yusuf Erdoğan: Galatasaray forması giydim diye transfer olmadıysa çok komik

23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz?