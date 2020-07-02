Erzurum'a kurulacak ikinci tıp fakültesi için ilk adımlar atıldı - Son Dakika

Erzurum'a kurulacak ikinci tıp fakültesi için ilk adımlar atıldı

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Erzurum'a kurulacak ikinci tıp fakültesinin altyapı çalışmalarını inceledi.

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Erzurum'a kurulacak ikinci tıp fakültesinin altyapı çalışmalarını inceledi.

Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı

Akdağ ve Erdöl, SBÜ bünyesinde kurulacak fakültenin çalışmalarını incelemek için geldikleri Erzurum Şehir Hastanesi'ni gezdi, eğitim ve laboratuvar birimlerini inceledi.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Akdağ, SBÜ bünyesinde Adana ve Erzurum'da tıp fakültesi kurulacağını hatırlattı.

Tıp fakültesinin mekanlarını belirlemek amacıyla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi ile koordineli ortak çalışma metotlarını görüşeceklerini ifade eden Akdağ, "Cumhurbaşkanımıza Erzurumlular olarak hem ikinci üniversite hem de ikinci tıp fakültesinin kurulması adına şükran borçluyuz." dedi.

Fakülteye bu yıl öğrenci alınacağını belirten Akdağ, Şehir Hastanesi'nde eğitim alan asistan doktorların olduğunu, bunların yanına tıp fakültesi öğrencilerinin de ilave edileceğini kaydetti.

Rektör Erdöl de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SBÜ çatısı altında ilk olarak Erzurum ve Adana'yı önceleyerek tıp fakültesi kurulması talimatı vermesiyle harekete geçtiklerini söyledi.

"İlk adımı atmış olduk"

Hastaneyi gezip öğrencilerin eğitim alacakları alanları incelediklerini anlatan Erdöl, şöyle devam etti:

"Kapasitenin daha verimli kullanılabilmesi için yeni laboratuvarlar, yeni masraflar açmadan yeni bir tıp fakültesini Atatürk Üniversitesi ile ortaklaşa, öğrencileri ilk 3 yılda eğitmek suretiyle, stajlarını da Erzurum Şehir Hastanesi'nin eğitim ortamında vererek daha kaliteli bir sağlık eğitim modeli üzerinde ilk adımı atmış olduk."

Erdöl, desteklerinden dolayı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Akdağ, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve sağlık yöneticilerine teşekkür etti.

Tıp fakültesine bu yıl 40 civarında öğrenci alınacağını açıklayan Erdöl, kapasiteyi çok artırmadan, staj imkanlarını çok iyi kullanarak kaliteli eğitim verileceğini aktardı.

Vali Memiş de tıp fakültesinin kurulmasında başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere minnettar olduklarını ifade etti.

Erzurum'un Çifte Minareli Medrese ile Anadolu'nun ilk üniversitelerinin kurulduğu şehirlerden biri olduğunu dile getiren Memiş, "İkinci tıp fakültesi Erzurum'a değer katacak. Erzurum'un sağlık alt yapısı zaten iyiydi, pandemi sürecini de çok iyi yönettik. Sağlık personeli cephe hattında mücadele etti. Emeklerinden dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Akdağ ve Erdöl'e ziyaretlerinde Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve hastane yöneticileri eşlik etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:42 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'a kurulacak ikinci tıp fakültesi için ilk adımlar atıldı - Son Dakika

Son Dakika

22:44 Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 22:09 Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı 22:01 Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz 21:53 Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 17:07 Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
16:33
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
15:54
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
15:14
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
13:36
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 23:00:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'a kurulacak ikinci tıp fakültesi için ilk adımlar atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]