Erzurum'a mayıs ayında kar yağdı - Son Dakika

Erzurum'da Mayıs ayında lala lapa yağan kar Palandöken Kayak Merkezi'ni beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde 10 santimi geçen kar nedeniyle belediye ekipleri, kar temizleme çalışması yaptı.

İlkbahar ayının yaşandığı günlerde Palandöken'e yağan kar şaşırttı. Dün geceden itibaren etkili olan kar Palandöken'in girişindeki 1890 metrede 5 santime ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 10 santimi geçti. Belediye ekipleri, oteller bölgesinde kar temizleme çalışması yaptı. Yağan kar ile birlikte Palandöken bembeyaz oldu. Sağanak yağmurun etkili olduğu kent merkezinde sıcaklık 3 derece olurken, termometreler Palandöken'de ise 2 dereceyi gösterdi. Koronavirüs salgını nedeniyle Kayak Merkezi'ndeki otel ve işletmelerin kapalı olması nedeniyle Palandöken'de sessizlik hakim.

Kar yağışına şaşırdığını söyleyen Süleyman Ataman, "Geçen yıl bu kadar kar yağışı yoktu. 23 Nisan'da yağmıştı. Bu sene 9 Mayıs'ta yağdı, çol ilginç, şaşırdık. Sabah kalktığımızda arkadaşlarıma 'Kar yağdı' diye görüntü attım. Onlar da 'Hala kar mı yağıyor?' dediler. Geceden beri bayağı bir kar yağışı oldu. Sabah da lapa lapa yağıyordu" dedi.