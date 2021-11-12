Erzurum'a "Mobil Atık Getirme Merkezi" konteynırları yerleştirildi - Son Dakika

Erzurum'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Yakutiye Belediyesince ilçe merkezindeki vatandaşların kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalara Mobil Atık Getirme Merkezi konteynerleri yerleştirilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, atıkların kaynağından ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle daha yaşanabilir bir çevre hedefleniyor.

Proje kapsamında bu konuda özellikle çocuklardan başlamak üzere vatandaşta bir bilinç oluşturulması amaçlanıyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, belediyenin Ar-Ge çalışmalarından biri olan "Asfalt Üretiminde Atık Maddelerin Kullanımı" isimli projeyle Türkiye Belediyeler Birliği'nce düzenlenen Sıfır Atık Fikir ve Proje Yarışmasında "Atık Azaltımı ve Yeniden Kullanımı" alanında birincilik ödülüne layık görüldüğünü hatırlattı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında eğitim ve farkındalık projelerinin hazırlıklarının da tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Uçar, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız çevreyi bizlere emanet edildiği şekilde, bizden sonrakilere daha yaşanabilir şekliyle bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır. Gelişen teknolojiyle beraber konum bildirimi ve yapay zeka harmanlanarak vatandaşımızın Sıfır Atık Projesine katılımını artırmayı hedeflemekteyiz. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini minimize etmek amacı ile "Yenilenebilir Enerji" alanında Ar-Ge ve Fizibilite çalışmaları devam etmektedir."

Yakutiye Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde vatandaşların kolaylıkla ulaşabilecekleri muhtelif noktalara geceleri ışıklandırma sistemine sahip "Mobil Atık Getirme Merkezi" adı verilen Geri Dönüşüm Konteynerleri yerleştirdiklerine aktaran Uçar, estetik bir tasarıma sahip olan, yedi bölmeli konteynerlerimiz, kağıt, plastik, cam, metal, bitkisel yağ, küçük elektronik eşya ve pil atıkları için hazneler bulunduğunu belirtti.