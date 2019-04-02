Erzurum'a Nisan Ayında Kar Yağdı

Erzurum'a Nisan ayında kar yağdıERZURUM - Erzurum'da 2 gündür etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Erzurum'a Nisan ayında kar yağdı



ERZURUM - Erzurum'da 2 gündür etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Baharı bekleyen Erzurumlular Nisan ayının ikinci gününde de kar sürpriziyle karşılaştı.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak öğle saatlerinde doluya dönüştü. Şehir merkezinde şiddetini artıran kar yağışına vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.

Baharda kar yağışına alıştıklarını belirten vatandaşlar Erzurum'a Haziran ayında dahi kar yağabileceğini söylediler.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışıyla birlikte akşam saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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