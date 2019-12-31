Erzurum'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Erzurum'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

Suriye'nin Tel-Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

Erzurum'a şehit ateşi düştü, System.String[]

Suriye'nin Tel-Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.


Suriye'nin Tel-Abyad kentinde dün saat 15.02'de meydana gelen patlamada; Barış Pınarı Harekatı'nda görevli, Erzurum nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya yaralandı. İlk müdahalesi Akçakale Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Şanlıurfa Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit oldu. - ERZURUM

Barış Pınarı Harekatı, Erzurum, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:59 Kaynak: İHA
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