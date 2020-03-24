Erzurum'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Erzurum'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan Erzurumlu Er Yusuf Duruk tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Erzurum'a şehit ateşi düştü, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesinde teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan Erzurumlu Er Yusuf Duruk tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.


Hatay'ın Altınözü ilçesinde vatani görevini yapan Erzurum doğumlu 24 yaşındaki Er Yusuf Duruk, Hudut Emniyet görevini ifa ederken nöbet tuttuğu esnada PKK terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Duruk'a ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra tedavi için Antakya Devlet Hastanesine sevk edildi.


Duruk yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Duruk'un bir dönem TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un alt yapısında da forma giydiği öğrenildi. - ERZURUM

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:30 Kaynak: İHA

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