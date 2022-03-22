Erzurum'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Erzurum'a şehit ateşi düştü

22.03.2022 17:21
Erzurum'a şehit ateşi düştü

BİNGÖL'de mühimmat sevkiyatı sırasında yaşanan patlamada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İli'nin (31) acı haberi Erzurum'da yaşayan ailesine verildi.

BİNGÖL'de mühimmat sevkiyatı sırasında yaşanan patlamada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İli'nin (31) acı haberi Erzurum'da yaşayan ailesine verildi.

Bingöl merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'ndeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde saat 13.30 sıralarında eğitim alanına anti tank mühimmatı sevkiyatı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan Özel Harekat personeli Necati Aygün ve Birol İli, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 polis, kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olan Birol İli'nin acı haberi, Erzurum'un merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin ailesi ve yakınları, evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı.Serap-Erol İli çiftinin oğlu olan şehit Özel Harekat Polisi Birol İli'nin cenazesi, akşam saatlerinde Erzurum'a getirilecek ve çarşamba günü de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.


Erzurum'a şehit ateşi düştü
Erzurum'a şehit ateşi düştü
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Özel Harekat, Erzurum, Bingöl, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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