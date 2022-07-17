Erzurum'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Erzurum'a şehit ateşi düştü

17.07.2022 17:24
Erzurum'a şehit ateşi düştü

Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın (38) cenazesi için Erzurum'da karşılama töreni düzenlendi.

Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın (38) cenazesi için Erzurum'da karşılama töreni düzenlendi. Törene protokolün yanı sıra Taşkın'ın eşi ve 3 çocuğu ile yakınları katıldı.

Erzurumlu Şahine - Necati Taşkın çiftinin 6 çocuğundan biri olan evli ve 3 erkek çocuğu babası Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın, bu sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nın bölgesinde yapılan sızma girişimi sırasında yaralandı. Hastaneye kaldırılan Taşkın doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Şehidin cenazesi Hakkari'den askeri uçakla Erzurum'a getirildi. Şehidin ailesi de aynı saatlerde yine askeri uçakla Ankara'dan Erzurum'a geldi. Askeri havalimanında düzenlenen törene protokolün yanı sıra şehidin eşi Saniye, çocukları Efecan (12), Atabek (9), Aras Talha (3) ve yakınları katıldı. Törende, Saniye Taşkın, "Al beni de yanında götür" diyerek ağıtlar yaktı.Törenin ardından Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın cenazesi kara yolu ile baba ocağı olan Erzurum'un Oltu ilçesinin Tuzla köyüne gönderildi. Şehit Taşkın yarın son yolculuğuna uğurlanacak.


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Kaynak: DHA

Erzurum, Irak, Güncel, Son Dakika

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