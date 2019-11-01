Son Dakika Haberleri: Erzurum'a yapılan viyadüğün ismi " Barış Pınarı Viyadüğü" oldu
Son Dakika Genel Erzurum'a yapılan viyadüğün ismi ' Barış Pınarı Viyadüğü' oldu

Erzurum'a yapılan viyadüğün ismi " Barış Pınarı Viyadüğü" oldu

6 saat önce

Erzurum'a yapılan viyadüğün ismi " Barış Pınarı Viyadüğü" olduERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 50. Yıl Caddesi ve Şükrüpaşa Mahallesini birbirine bağlayacak olan viyadüğün ismi " Barış Pınarı Viyadüğü" oldu.

Erzurum'a yapılan viyadüğün ismi " Barış Pınarı Viyadüğü" oldu

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 50. Yıl Caddesi ve Şükrüpaşa Mahallesini birbirine bağlayacak olan viyadüğün ismi " Barış Pınarı Viyadüğü" oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından " Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilen bölgede TCDD Genel Müdürlüğü ile kurum arasında imzalanan protokol kapsamında 50. Yıl Caddesi üzerine yapılan viyadük ismini Barış Pınarı Harekatından aldı.

7 Kasım'da açılması planlanan viyadüğün açılışını ise AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş yapacak. 50. Yıl Caddesinden başlayıp Şükrüpaşa Nurettin Topçu Bilgi Evi'nin önünden geçecek olan viyadüğün sürücülere iyi bir alternatif olması amaçlanıyor. 500 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde ki yapılan yeni yolla TCDD tren hatlarının geçeceği güzergahta 50. Yıl caddesi üzerinden Şükrüpaşa Mahallesine bağlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise sosyal medya üzerinden viyadüğün ismi hakkında fikirleri vatandaşlara sormuştu. Erzurumlu vatandaşların bir çoğunun Barış Pınarı Harekatına destek amaçlı bu ismi almasını istemesi üzerine Başkan Sekmen viyadüğün isminin " Barış Pınarı Viyadüğü" olmasına karar verdi.

Erzurum'a yapılan viyadüğün ismi Barış Pınarı Viyadüğü oldu

Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:07 Kaynak: İHA
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