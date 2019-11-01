Son Dakika Haberleri: Erzurum'a yapılan viyadüğün ismi "Barış Pınarı" oldu
Son Dakika Güncel Erzurum'a yapılan viyadüğün ismi 'Barış Pınarı' oldu

Erzurum'a yapılan viyadüğün ismi "Barış Pınarı" oldu

6 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, 50. Yıl Caddesi ve Şükrüpaşa Mahallesini birbirine bağlayacak olan viyadüğün ismi "Barış Pınarı Viyadüğü" oldu.

Erzurum'a yapılan viyadüğün ismi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, 50. Yıl Caddesi ve Şükrüpaşa Mahallesini birbirine bağlayacak olan viyadüğün ismi "Barış Pınarı Viyadüğü" oldu.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilen bölgede TCDD Genel Müdürlüğü ile kurum arasında imzalanan protokol kapsamında 50. Yıl Caddesi üzerine yapılan viyadük, ismini Barış Pınarı Harekatı'ndan aldı.


7 Kasım'da açılması planlanan viyadüğün açılışını ise AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş yapacak. 50. Yıl Caddesi'nden başlayıp Şükrüpaşa Nurettin Topçu Bilgi Evi'nin önünden geçecek olan viyadüğün sürücülere iyi bir alternatif olması amaçlanıyor. 500 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde yapılan yeni yolla TCDD tren hatlarının geçeceği güzergah da 50. Yıl Caddesi üzerinden Şükrüpaşa Mahallesi'ne bağlandı.


Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise sosyal medya üzerinden viyadüğün ismi hakkında fikirleri vatandaşlara sormuştu. Erzurumlu vatandaşların birçoğunun Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı bu ismi almasını istemesi üzerine Başkan Sekmen viyadüğün isminin "Barış Pınarı Viyadüğü" olmasına karar verdi. - ERZURUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:18 Kaynak: İHA
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