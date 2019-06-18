Son Dakika Haberleri: Erzurum'a yarım saatte 7 kilogram yağış düştü (2)
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Erzurum'a yarım saatte 7 kilogram yağış düştü (2)

49 dakika önce

İŞYERLERİ SULAR ALTINDA KALDIErzurum'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı kısa sürede sele dönüştü.

Erzurum'a yarım saatte 7 kilogram yağış düştü (2), System.String[]


İŞYERLERİ SULAR ALTINDA KALDI
Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı kısa sürede sele dönüştü. Merkez Yakutiye ilçesinin sanayi mahallesindeki bir petrol istasyonu sulara gömüldü. Çalışanlar kepçeyle anayola kum döküp suyun yönünü değiştirdi. Büyük hasar gören istasyonda çalışanlar ellerinde kovalarla suları boşalıp, önemli evrak ve malzemeleri kurtarmaya çalıştı. Hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen Salih Kara, "Karayolu dereye dönüşmüş ve şehir istikametinden gelen sel suları petrolle doluyordu. Bir anda çaresiz kaldık ve ne yapacağımızı şaşırdık. İlk olarak kepçeyle yola toprak döküp set oluşturduk. Ama her taraf sular içinde kalmıştı. Kabus gibiydi. Bilgisayarlar, evraklar ve irçok malzeme sular içinde kadı" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:57 Kaynak: DHA
Yakutiye, Merkez, Dolu Yağışı, Erzurum, Güncel
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