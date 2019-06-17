Erzurum'a yarım saatte metrekareye 7 kilogram yağış düştü
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Erzurum'a yarım saatte metrekareye 7 kilogram yağış düştüERZURUM'da akşam saatlerinde ani bastıran sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:48 Kaynak: DHA
'a yarım saatte metrekareye 7 kilogram yağış düştü
ERZURUM'da akşam saatlerinde ani bastıran sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 7 kilogram yağış düşen şehirde alt geçitler suyla doldu.
Son bir haftadır mevsim normalleri üzerinde sıcaklık yaşayan Erzurum'da bugün akşam 19.00'da başlayan sağanak ve dolu etkili oldu. Meterooloji yetkililerinin konvektif yağışlar olarak adlandırdığı şehirler üzerinde ani ısınmalarla gelişen sağanak kent merkezinde başta ulaşım olmak üzere yaşamı olumsuz etkilendi. Alt geçitlerin suyla dolduğu Erzurum'da mahsur kalan araçlara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri müdahale etti. Cadde ve sokaklarda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çatı altlarında korunmaya çalıştı. Doluyla birlikte etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yaklaşım yarım saatte metrekareye 7 kilogram yağış düşen kent merkezinde bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.
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