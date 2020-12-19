Erzurum'a yeni kız öğrenci yurdu - Son Dakika

Erzurum'a yeni kız öğrenci yurdu

19.12.2020 12:46
Erzurum'a yeni kız öğrenci yurdu, System.String[]

Erzurum'da yeni bir kız öğrenci yurduna kavuşmanın sevinci yaşanıyor.

Erzurum'da yeni bir kız öğrenci yurduna kavuşmanın sevinci yaşanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Atatürk Üniversitesi Kampüsünde yaptırılan 1035 yatak kapasiteli Kız Öğrenci Yurdu'nun yapımı tamamlandı.

Yeni yapılan ve yapımı tamamlanan Yurt Binası'nı gezerek incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, Kız Öğrenci Yurdu'nu çok beğendiğini ve son derece modern bir bina olduğunu söyledi.

Pandemi sürecine rağmen devletimizin yatırımlarına devam ettiğini belirten Vali Memiş, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da yüksek öğretime mükemmel bir bina kazandırdığını ifade etti.

Vali Memiş, "İlimizde Yurt sorunu olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'de yurt sorunu olmayan ender illerden biri Erzurum" dedi.

Anadoluda Kurulan İlk Üniversitelerden Biriyiz

Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'yle gurur duyduklarının altını çizen Erzurum Valisi Okay Memiş, "Türkiye'de İzmir, İstanbul ve Ankara'dan sonra Anadolu'da ilk kurulan Üniversitelerden biri Atatürk Üniversitesi. Bir Üniversite kenti olan Erzurum'a böylesi güzel binalar gerçekten yakışıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve bu binanın yapımını üstlenerek başarıyla tamamlayan müteahhit firmaya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kadın Üniversitesine Talibiz

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kadın Üniversitesi'ne talipli olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile YÖK onay verirse en az 20 Bin Kapasiteli Kadın Üniversitesi için biz hazırız. Kadın Üniversitesi'nin ilimize kurulması halinde her türlü alt yapımız hazır. Yeni Kız Öğrenci Yurt binası tamamlandı. 1035 öğrenci kapasiteli yurt, Atatürk Üniversitesi Kampüsü içinde olduğu için ve fakültelere yakınlığından dolayı kız yurdu olmasını düşündük. Öğrencilerimiz için çok iyi bir iş oldu" diye konuştu.

Pandemiye Karşı İyi Mücadele Verdik

"Ülke ve Erzurum olarak pandemiye karşı çok iyi bir mücadele verdik" diyen Vali Okay Memiş, pandemiyi hep birlikte atlatacağımıza inandığını söyledi.

Vali Memiş, "Covid-19 pandemisine karşı çok iyi mücadele verdik. Pandemiyi hep beraber atlatacağız. Bu zorlu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bu arada Erzurum Valisi Okay Memiş, Yeni Yapılan Kız Yurdu Binasını gezerek incelemelerde bulunurken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'den bina ile ilgili bilgiler aldı. Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel, GSİM Tesisler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan ile Yurt Müdürleri de hazır bulundu. - ERZURUM

Erzurum'a yeni kız öğrenci yurdu
Erzurum'a yeni kız öğrenci yurdu
Erzurum'a yeni kız öğrenci yurdu

Atatürk Üniversitesi, Okay Memiş, Erzurum, Kız, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erzurum'a yeni kız öğrenci yurdu - Son Dakika


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