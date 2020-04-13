Erzurum'a yeni proje lisesi - Son Dakika

Erzurum'da sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına proje okulu yapılan Erzurum Lisesi'nin ardından bir yenisi daha ekleniyor.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları" olarak tanımlanan ve öğrencilerin LGS' de aldıkları puana göre tercih yaparak yerleştikleri okullar "proje okulları" olarak eğitim veriyor. Yeni açılacak Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak Erzurum eğitimine hizmet vermeye başlayacak.



Mümtaz Turhan'ın adı yaşatılacak



Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete girmesi için planlaması yapılan yeni proje okulunun adı Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi olarak belirlendi. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli fikir ve bilim adamlarından olan Erzurum doğumlu Prof. Dr. Mümtaz Turhan'ın ismi açılacak okulda yaşatılacak.



24 derslikli olacak okul 100 erkek 100 kız toplam 200 öğrenci kapasiteli pansiyonu, atölyeleri, laboratuvarı, spor salonu ve diğer fiziksel imkanlarıyla tam donanımlı bir eğitim kompleksi olacak. Yeni eğitim öğretim yılında 5 şubede toplam 170 9.sınıf öğrencisi ile Erzurum'un eğitim hayatına yeni bir güç kazandıracak okul konumu itibari ile de bulunduğu bölgeye hitap edecek. Palandöken ilçesi Yıldızkent bölgesinde inşa edilen okul, yeni yerleşim alanlarında ikamet eden aileler için bir "Proje Anadolu Lisesi" olarak büyük bir ihtiyaca cevap verecek.



Liselerde kontenjan sorunu yaşanmayacak



2020 LGS sürecinde 4+4+4 sisteminin ilk öğrencileri bu yıl ortaokuldan liseye geçecek. Bu nedenle geçen yıla göre Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin Erzurum'da ise 3 bin 500 fazladan öğrenci ortaöğretime geçiş yapacak. Herhangi bir yerleşme sorunu yaşanmaması için Milli Eğitim Bakanlığınca liselerin kontenjanları o ildeki öğrenci sayısının yüzde 110' u olacak şekilde artırıldı.



Erzurum'da bu yıl 8. sınıfı bitirerek liseye geçiş yapacak öğrenci sayısı yaklaşık 17 bin 500. Buna karşılık hiçbir öğrencinin mağduriyet yaşamaması için liselerin kontenjanları 19 bin öğrencinin yerleşebileceği şekilde güncellendi.



Merkezi sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları ise yeni hizmete giren Mümtaz Tarhan Anadolu Lisesinin etkisiyle ve diğer proje okullarının kapasitelerinin artırılmasıyla bin 440'tan 2.014'e yükseltildi. Bu kapsamda; Fen Liselerinin kontenjanı 330' dan 390'a, Sosyal Bilimler Liselerinin kontenjanı 210' dan 240 'a, Anadolu Liselerinin kontenjanı 360' tan 612' ye, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin kontenjanı 210' dan 274'e, Anadolu İmam Hatip Liselerinin kontenjanı 330' dan 498'e yükseltildi. - ERZURUM