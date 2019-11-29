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Son Dakika Güncel Erzurum-adalet bakanı gül bölge değerlendirme toplantısı'nda konuştu-2 - Son Dakika

Erzurum-adalet bakanı gül bölge değerlendirme toplantısı'nda konuştu-2

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu-2.

ERZURUM-Adalet Bakanı Gül Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu-2

Erzurum-adalet bakanı gül bölge değerlendirme toplantısı'nda konuştu-2

Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:01 Kaynak: DHA
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