Son Dakika › Güncel › Erzurum-adalet bakanı gül bölge değerlendirme toplantısı'nda konuştu-1 - Son Dakika
Erzurum-adalet bakanı gül bölge değerlendirme toplantısı'nda konuştu-1
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu-1.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:01 Kaynak: DHA
ERZURUM-Adalet Bakanı Gül Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu-1
İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti Kolarov'dan Fenebahçe yanıtı: Yorum yok TANAP, yarın Avrupa'ya bağlanacak!