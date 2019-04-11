Son Dakika Haberleri: Erzurum Adliyede Kalp Krizi Geçiren Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Erzurum Adliyede Kalp Krizi Geçiren Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Adliyede kalp krizi geçiren temizlik görevlisi hayatını kaybettiErzurum Adliyesi'nde temizlik görevlisi Turgay Matban (53) geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Adliyede kalp krizi geçiren temizlik görevlisi hayatını kaybetti

Erzurum Adliyesi'nde temizlik görevlisi Turgay Matban (53) geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Erzurum Adliyesi giriş katında meydana geldi. İşkur bünyesinden yaklaşık 1 ay önce adliyede temizlik personeli olarak göreve başlayan Turgay Matban, iş arkadaşlarıyla oturduğu sırada göğsünde ağrı olduğunu söyledi. Arkadaşlarının durumunun kötüleştiğini farkeden personel, adliyede görevli polis memurlarından yardım istedi.Turgat Matban'ın oturtuğu yerde hareketsiz olduğunu gören polis memurları hemen 112'yi aradı. 5 dakika içerisinde adliye binasına gelen sağlık ekipleri, Turgay Matban'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Sağlık ekipleri, kalbi duran evli 3 çocuk babası Turgay Matban'ı hayata döndürmek için yaklaşık 50 dakika müdahale etti. Yapılan tüm müdahalelere karşın Turgay Matban hayatını kaybetti. Olay sonrası adliyeye gelen Matban'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Turgay Matban'ın cansız bedeni adliye binasından çıkarılırken, eşi Turgay beni, çocuklarını bırakma diye gözyaşı döktü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:15 Kaynak: DHA
Erzurum Adliyesi, Kalp Krizi, Güncel
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