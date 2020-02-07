Erzurum Adliyesi Mescidi'nde mevlid-i şerif okutuldu - Son Dakika
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Erzurum Adliyesi Mescidi'nde mevlid-i şerif okutuldu

6 saat önce

Adalet Sen Erzurum İl Başkanlığı'nca Erzurum Adliyesi Mescidi'nde mevlidi şerif okutuldu.

Erzurum Adliyesi Mescidi'nde mevlid-i şerif okutuldu, System.String[]

Adalet Sen Erzurum İl Başkanlığı'nca Erzurum Adliyesi Mescidi'nde mevlidi şerif okutuldu.


Ülkemizde son günlerde deprem, çığ düşmesi, uçak kazası gibi afetler yaşadığını dile getiren Adalet Sen Erzurum Adliyesi İşyeri Temsilcisi Mucip Yazıcı, "Ülkemizin dört bir yanında etrafımız Suriye, Libya, Mısır, Irak, Filistin ateş içerisinde. Son günlerde göz bebeğimiz Türk Silahlı kuvvetlerimizin personeli askerlerimiz Mehmetçiklerimiz şehit olmaktadır. Adalet Sen Genel Merkezinin talimat ve katkılarıyla Adalet Sen Erzurum İl Başkanlığı ve Adliye iş yeri temsilciliği olarak ellerimizi semaya açarak, ülkemiz, milletimiz, devletimiz ve şehitlerimiz için dua etmek için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik" dedi.


Binbir hatimlerin okunduğu Erzurum'da Alevi-Suni-Kürt-Türk el ele vererek birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde, islam kardeşliğiyle birbirimize sımsıkı sarılmamız gerektiği şuuru içerisinde olmamız gerektiğini söyleyen Yazıcı, "Allahu Teala'ya yalvarış ve yakarışımızla içerisinde bulunduğumuz güzel ülkemiz Türkiye'mizin görünür görünmez afetlerden bela ve müsibetlerden korunması için dua ve niyazda bulunuyoruz" diye konuştu.


Adalet Sen Erzurum Adliyesi İşyeri Temsilcisi Mucip Yazıcı'nın organize ettiği Mevlidi Şerif Erzurum Adliyesi Mescidi'nde Erzurum Merkez Arnadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin okuduğu, Aşırı Şerif, İlahi ve Mevlidi Şerif ile eller semaya kaldırıldı, hep bir ağızdan dualar edildi.


Yazıcı. "Bize bu imkanı veren yanımızda bize katkı sağlayan Başsavcımız Burhan Bölükbaşı'na Adalet Sen olarak teşekkür ederiz" dedi.


Programa Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ünal Bingül ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:24 Kaynak: İHA
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