Son Dakika Haberleri: Erzurum Adliyesi'nde Kadınlar Günü Unutulmadı

Erzurum Adliyesi'nde Kadınlar Günü Unutulmadı

1 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Özgür Ercan ve Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Erzurum Adliyesinde görev yapan kadın Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve personeli ziyaret ederek, kendilerine...

Erzurum Adliyesi'nde Kadınlar Günü Unutulmadı, System.String[]
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Özgür Ercan ve Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Erzurum Adliyesinde görev yapan kadın Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve personeli ziyaret ederek, kendilerine karanfil takdim ettiler.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı yaptığı açıklamada, "İnsanoğlu var olduğundan bu yana, kadınlar, ailenin varlığında, aile bireylerinin yetişmesinde, bulunduğu toplumun ilerlemesinde her zaman öncü olmuştur. Toplumsal hayatın erdemli, düzenli olması açısından kadınlarımızın her zaman değeri bilinmelidir. Kadınların her zaman asil yeri korunmalıdır. Son yıllarda iş hayatında kadınlar önemli bir yere gelmişlerdir, iş hayatında kadınların farklı bakış açıları, hassasiyetleri, çalışkanlıkları, düzenleri ve disiplinleri iş hayatlarına da tamamen yansımaktadır. Adliyemizde 135 kadın personelimiz görev yapmaktadır. Adliyemizde görev yapan kadın personellerimizin özverili çalışmaları her zaman bizlere gurur kaynağı olmuştur. Bizlerde kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi, kadın haklarının korunması noktasında görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Toplumumuzun kanayan yaralarından biri olan kadına yapılan şiddet eylemlerinin tamamen bitmesi en büyük temennimizdir. Kanun uygulayıcıları olarak, kadına şiddet konusuna büyük önem vermekteyiz. Kadına şiddetin son bulması ve kadının toplumda daha fazla yer almasını istiyoruz. Hayat mücadelesinde topluma onuruyla büyük fedakarlık gösterip destek veren kadınların bir gün değil her gün hatırlanması dileğiyle, Bu güzel gün münasebetiyle hayatın her alanında varlıklarını hissettiğimiz kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:38 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti

Ukrayna'da Radikal Sağcı Erkekler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Yürüyüş Yapan Kadınlara Saldırdı Güzel Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:45:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Adliyesi'nde Kadınlar Günü Unutulmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]