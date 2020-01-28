Erzurum afad ekibi depremden 17 saat sonra kurtardığı çelik ailesini ziyaret etti - Son Dakika

AFAD ekibi depremden 17 saat sonra kurtardığı Çelik ailesini ziyaret etti

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yıktığı Yıldız apartmanı enkazında kalan Çelik ailesini 17 saat sonra çıkaran Afet ve Acil Durum (AFAD) Erzurum Müdürlüğü ekibi, hastanede ziyaret etti.

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremden hemen sonra bölgeye giden Erzurum AFAD ekibi, Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan Yıldız apartmanında görev yaptı. Apartmanın birinci katında yaşayan ve enkaz altında kalan Azize (45)-Cengiz Çelik(48) çifti ile oğulları Muhamet Faruk (24), Ahmet'i (18) kurtarmak için ekipler seferber oldu. Evin başka bir bölümünde enkaz altında kalan anne Azize Çelik için jandarma ekipleri alarma geçerken, bababa ile 2 oğlu için Erzurum AFAD yoğun bir çaba gösterdi.

Oğullarıyla birlikte balkondan atlamaya çalışırken apartman yıkılınca odada enkaz altında kalan Cengiz Çelik, kayınbiraderi Fatih Çağlayan'ı arayarak bulundukları yerleri bildirdi. Çağlayan'ın verdiği bilgiler üzerine AFAD ekibi, baba ve oğullarını kurtarmak için harekete geçti. Betonları hilti ile delen demirleri kesen AFAD görevlileri, yaklaşık 16 saat sonra baba Cengiz Çelik'e ulaşarak kurtarmayı başardı. AFAD görevlileri yarımşar saat arayla önce Ahmet'i sonra Muhammet Furkan'ı enkazdan çıkardı.

Anne Azize Çelik'i ise Jandarma enkazdan çıkarmayı başardı.

HASTANEDE ZİYARET ETTİLER

Erzurum AFAD ekibi Yıldız Apartmanı enkazından çıkardıkları baba ve oğullarını kaldırıldıkları Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Baba Cengiz Çelik'e çiçek veren AFAD görevlileri Metin Yılmaz, Ercan Göksu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Enkaz altında geçen saatleri anlatan Cengiz Çelik, AFAD ekibinin çalışması sırasında oluşan tozdan korunmak için çorablarını oğlu Muhammet'le birlikte maske olarak kullandıklarını söyledi. Çelik, görevlilerin çalışmasına bulunduğu yerden yardımcı da olduğunu belirtti.

Babasından yarım saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çelik, kurtarılamayacakları korkusu yaşadığını söyledi. Deprem anında ağabeyi Muhammet Furkan'la birlikte odalarında olduklarını anlatan Ahmet Çelik, "Annem, babam ve abimle balkondan atlamaya karar verdik. Tam hareket ettiğimiz anda apartman yıkıldı. Annem kapı aralığında biz 3'ümüz odada kaldı. Enkaz altında bol bacağım ve kolum üzerinde taş vardı. Kurtarılana kadar birbirimizi uyanık tutmaya çalışıyorduk" dedi.

Enkazdan son olarak çıkarılan Muhammet Furkan Çelik ise "17 saat rüya, kabul gisiydi. Allah dayanma gücü verdi. Sanki diri diri mezarın içine gömülmüş gibiydi. AFAD görevlilerinin sesi cesaret veriyordu. Beklerken bazen sinirleniyorduk ancak açtığınız delik bize nefes oldu, babam ağlamaya başladı" diye konuştu.

Çelik ailesi, 17 saatlik mücadelenin ardından enkazdan çıkmalarını sağlayan AFAD personeline teşekkür etti.