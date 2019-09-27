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Erzurum afad il müdürü karslı depremde öğrenciler büyüklerden daha bilinçli davrandı

52 dakika önce

AFAD İl Müdürü Karslı Depremde öğrenciler büyüklerden daha bilinçli davrandıErzurum'da Tatbikat İlkokulu öğrencilerine afet çantası eğitimine katılan Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Selahattin Karslı, İstanbul'daki 5.

AFAD İl Müdürü Karslı Depremde öğrenciler büyüklerden daha bilinçli davrandı

Erzurum'da Tatbikat İlkokulu öğrencilerine afet çantası eğitimine katılan Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Selahattin Karslı, İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremde öğrencilerin büyüklere göre daha bilinçli davrandıklarını söyledi.

Erzurum AFAD İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın imzaladığı 'Afetlere Hazır Okul' protokol çerçevesinde merkez Yakutiye ilçesi Tatbikat İlkokulu'nda öğrencilere 'afet çantası' eğitimi verdi. 4'üncü sınıflara yönelik gerçekleştirilen eğitim kapsamında sınıflara dev afet çantası konuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç'ın da katıldığı eğitimde AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, afet çantasının önemini anlattı. Dün saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Karslı, Dün de İstanbul'da gördük ki daha önce aldıkları eğitimler gereği öğrenciler büyüklerden daha bilinçli davranıyor. Aldıkları eğitimler neticesinde hemen kaçmak yerine sıraların yanına çöktüler. Bizim amacımız bilinçli bir toplum yetiştirmek. Sizler yarının yöneticileri olacaksınız. Amacımız sizlerin bizlerden daha bilinçli bireyler olması. Sizler de burada öğrendiklerinizi evinizde olsun ya da büyüdüğünüzde yaşamınızda hayata geçireceksiniz dedi. Erzurum AFAD Halkla İlişkiler ve Eğitim Birim Amiri Bülent Kan da, öğrencilere afet çantası ve içinde olması gerekenler hakkında bilgi verdi. Eğitim sonrası okulun bahçesinde dev afet çantasının etrafına toplanarak 'Nerede hayat, orada AFAD' sloganı atan öğrenciler, fotoğraf çekildi. AFAD İl Müdürü Karslı, okula bir adet afet çantası hediye etti.

Erzurum afad il müdürü karslı depremde öğrenciler büyüklerden daha bilinçli davrandı

İstanbul, Erzurum, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:53 Kaynak: DHA
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