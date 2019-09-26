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Erzurum afad, istanbul depremi için 30 personelle hazır

1 saat önce

ERZURUM Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 30 personel 12 araçla İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle hazır olarak bekliyor.

Erzurum afad, istanbul depremi için 30 personelle hazır, System.String[]

ERZURUM Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 30 personel 12 araçla İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle hazır olarak bekliyor. Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, "İstanbul'da meydana gelen depreme hazırlık amacıyla biz de ekibimizle teyakkuz halindeyiz" dedi.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum AFAD Müdürlüğü de olası talep üzerine hazır halde bekliyor. 12 araç, 30 personelle ihtiyaç halinde İstanbul'a yola çıkmak için beklediklerini belirten Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, "İstanbul'da meydana gelen depreme hazırlık amacıyla biz de ekibimizle teyakkuz halindeyiz. Başkanlığımızdan gelecek talimatlara göre ekinimiz ve araçalarımızla her an hazır durumda bekliyoruz. İlk etapda 12 aracımız, 30 personelimizde hazır haldeyiz.  Buradaki kriz merkezimiz de hazır halde. Araçlarımız hafif, orta ve ağır tonajlı. Bunların içerisindeki her türlü ekip ve ekipmanlar var. İstanbul'daki Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Esenler, Zeytinburnu, Avcılar'dan sorumluyuz. Daha önceden sorumlu olduğumuz yerle belirlenmişti. Orada çalışmaları, tatbikatları yapmıştık. Başkanlığımız emir verirse çıkış yapacağız" diye konuştu.

İstanbul, Erzurum, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:44 Kaynak: DHA
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